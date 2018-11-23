Ak Gençlik öğretmenleri unutmadı

Haber: Alper KUTAY

İÇMEN, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi unutmadık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi. Özel öğrencilerin de eğitim gördüğü Payallar İlkokulu'nda öğretmenlerle buluşan İçmen ve ekibi, öğretmenlere çiçek hediye ettiler. Bu sürpriz karşısında oldukça mutlu olan öğretmenler hediyeleri kabul ederek, Ak Gençlik üyelerine teşekkür ettiler. Başkan İçmen, Öğretmenler Günü'nün kendileri için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek” diye konuştu. Payallar İlkokulu Müdürü Yusuf Demirkaya ise Ak Partili gençlere teşekkür etti. Payallar İlkokulu’nda eğitim gören özel öğrencileri de unutmayan Ak Gençlik, özel öğrencileri ziyaret ederek boyama kitabı ve boya hediye ettiler.