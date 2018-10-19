Ak gençlik hız kesmiyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetimi, yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına hız verdi

Ak gençlik hız kesmiyor
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Salı Pazarı’nda stant açarak vatandaşları partiye üye yapan ve bilgilendirme yapan Gençlik Kolları üyeleri, dün de Cuma Pazarı’nda açtıkları stantla partiye yeni üye kazandırmaya devam ettiler. Stantta ayrıca çocuklar için boyama kitabı ve boya kalemi dağıtıldı. Yılmaz İçmen, çalışmalara devam edeceklerini belirterek “Bugün teşkilat üyelerimiz ve yönetimimizle Cuma Pazarı’ndaydık. Vatandaşlarımızı partimize üye yaptık ve minik kardeşlerimize hediyeler verdik. Gerçekten partimize olan büyük ilgiyi görmek bizi çok mutlu etti. Çalışmalarımızda bize destek veren İlçe Başkanımız Mustafa Toklu’ya da teşekkür ediyorum. Seçim gününe kadar durmadan çalışmaya ve üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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