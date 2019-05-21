Ak Gençler iftarda buluştu

ORUÇLARI burada açan gençler, iftar öncesi okunan Kuran'ı Kerim'i dinledi. Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, programı düzenleyen il başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Öte yandan Ak Parti Gençlik Kolları tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Gece Gece Simit Çay’ etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören ve vatandaşın takdirini toplayan etkinlik, bu yıl ilk kez geçtiğimiz günlerde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Etkinlik kapsamında Mola Kavşağı’ndaki Atatürk Anıtı önüne stant kuran Ak Gençlik üyeleri, vatandaşa gece 01.00 ve 02.00 saatleri arasında çay ve simit ikram ediyorlar. Anlamlı etkinlik Ramazan Ayı boyunca her cumartesi günü tekrarlanıyor.

