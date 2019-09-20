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AK Gençler görev dağıttı
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, Yürütme Kurulu'nu belirledi
POLİTİKA 20.09.2019, 21:06
BUNA göre Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı'na Cem Yıldırım, Teşkilat Başkanlığına Fahrettin Ünal, Seçim İşleri Başkanlığı'na Erkan Cebeci, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na Fatih Ünsaldı, Sosyal Politikalar Başkanlığı'na Nesrin Çalışkan, Yerel Yönetim İşleri Başkanlığı'na İlhan Karataş, Sivil Toplum İşleri Başkanlığı'na Meral Aldemir, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı'na Bilal Toprak, Yeni Seçmen Başkanlığı'na Ali Bozkurt, Üniversiteler Başkanlığı'na Fatih Kalan ve İlçe Sekreterliği'ne Büşra Kaba getirildi.
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