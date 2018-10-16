Ak binada geri sayım

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, çevreyolu üzerinde çalışmaları süren yeni ilçe teşkilat binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği gezide çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat veren Toklu, kısa zaman içerisinde yeni parti binasına geçmek istediklerini söyledi. Yeni yapılan binanın hem ulaşabilirlik anlamında kolay, hem de hizmet vermek açısından daha ulaşılabilir bir bölgede olması nedeniyle önemli olduğunu ifade eden Toklu, "Yeni teşkilat binamız 4 kattan oluşuyor. Bodrum katımızda 250 kişilik bir konferans salonumuz var. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek için rahat bir alan oluşturduk. Konferans salonunun altında ileride parti çalışmalarımızı yapacağımız bir alan var. Zemin kata geldiğimiz zaman geniş bir karşılama alanımız olacak. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde çaylarını yudumlarken bekleyebilecekler. Girişte danışma alanımız var. Asma katımız bulunmakta. Mevcut ilçe teşkilatımızda basın kuruluşlarına rahat bir çalışma ortamı sağlayamadık. 15 kişilik bir toplantı odamız var. Yanında yine 39 kişilik toplantı odamız var. Göreve geldiğimiz günden beri kurumsal kimliğimizin Alanya’da oturması için bazı çalışmalar yaptık. En önemlisi ilçe teşkilat binamızda çalışmalar yaptık. Bizden sonraki yönetimlere de rahat bir çalışma ortamı sağlamış olacağız. Daha kaliteli, daha elverişli bir ortamda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.