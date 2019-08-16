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Ahmet Davutoğlu'nun 'yeni parti' binası ilk kez görüntülendi

Parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı hedeflediği yeni partisinin binası görüntülendi

POLİTİKA 16.08.2019, 01:05 16.08.2019, 01:18 Enes Subaşı
Ahmet Davutoğlu'nun 'yeni parti' binası ilk kez görüntülendi
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PARTİ kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı hedeflediği yeni partisinin binası görüntülendi.

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da Beysukent'te üç kattan oluşan karargahını FOX Haber görüntüledi. Haberde Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada, hem birlikte hareket ettiği isimlerle hem de özel görüşmeleri gerçekleştirdiği açıklandı.

Davutoğlu'nun Ankara'da tuttuğu üç katlı binaya iki defa gittiği ifade edilerek binanın son baharda hareketleneceği belirtildi.

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği dikkat çekerken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekti.

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