Ahmet Davutoğlu AK Parti’den ihraç mı edilecek?

DAVUTOĞLU'nun Sakarya’da yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Kulislerde Davutoğlu’nun ihraç edilip edilmeyeceği tartışması konuşulurken geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında böyle bir konunun konuşulmadığı ifade edildi.AK Partili bir yetkili MKYK’da ihraç konusunun konuşulmadığını belirtirken, “Biz disiplin sürecini hiçbir zaman siyasi bir netice elde etmek için değil de parti içi disiplin dediğimiz parti içi bütünlüğü bozacak bir gayret olursa kullanırız” değerlendirmesini yaptı.Edinilen bilgiye göre, “İhraç için gerekli bütün disiplin suç unsurları olursa, kasten yapılırsa, suçlayıcı cümlesi olursa, özneye Cumhurbaşkanı’nın koyulması, Cumhurbaşkanını hedefe alan konuşmalar yapılmaya başlanması halinde” disiplin konusunun gündeme gelebileceği belirtildi.

AK PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR

AK Parti Tüzüğüne göre, parti disiplin kurullarınca verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, partiden ve gruptan geçici ihraç, partiden ve gruptan kesin ihraç.Merkez Disiplin Kurulu, TBMM’nin partili eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri, hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapıyor ve parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlıyor.Tüzüğe göre, “Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” partiden ve gruptan kesin olarak ihraç edilmeyi gerektiren disiplin suçları arasında sayılıyor.

(TARAFSIZ HABER AJANSI)