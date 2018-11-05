‘Adımlarımızı itinayla atıyoruz’

YEREL seçim sürecini değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı “İnce eleyip sık dokuyoruz. Yerel seçimlerde iddialıyız” dedi. 24 Haziran’da tarihi bir seçim atlattıklarını belirten Çorbacı, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kurban Bayramı’nın ardından da yerel seçim çalışmalarını başlattık ve tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Murat Can ve Gökhan Sipahioğlu ile adaylık görüşmelerimiz doğrudur. Pek çok isimle görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

‘19 İLÇEYE TALİBİZ’

Halkın iktidarını kendisine yol edinmiş, projeleriyle sosyal belediyecilik anlayışını Alanya’ya hakim kılabilecek bir adayla yola çıkacaklarını dile getiren Çorbacı, “Henüz net bir adayımız yok. Adayımız en kısa zamanda belirlenecektir. Büyükşehir’e ve 19 ilçemize talibiz. Alanya’da da kazanacağımıza inancımız tam” dedi. Çorbacı ayrıca 5 Kasım 2006 yılında hayatını kaybeden Bülent Ecevit için bir basın açıklaması yaptı. Çorbacı, eski CHP Genel Başkanı Ecevit için, “Günümüz siyasetçileri gibi kirli ilişkilere karışmamış, adı hiçbir şaibeye bulaşmamış bir siyasetçiydi. Umarım Türkiye böylesi siyasetçiler yetiştirebilir. Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.