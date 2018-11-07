'Adil yönetim için SP'

SARICA, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçmişte hem belediyelerde hem de iktidarda ne zaman anahtar bize teslim edilmişse, milletimizin gönlüne girecek hizmetler yaptık. İnsanlarımızın yüzünü güldürecek faaliyetler ortaya koyduk. Bugün Türkiye’nin gerçek anlamda yönetilmesi ve yaşanabilir bir ülke olması arzu ediliyorsa, milletimizin mutlaka Saadet Partisi’ne oy vermesi gerekir. Biz her şeyin merkezine adaleti yerleştireceğiz. Biz geçen seçimlerde her ne kadar istediğimiz oyu alamasak da aslında milletimizin geniş teveccühünü kazandık. 24 Haziran seçimlerinde gönüller Saadet Partisi’ne açıldı. Bununla birlikte özellikle yeni nesil, yeni jenerasyon Saadet Partisi’ni tanıdı. Çünkü ülkemizi 16 yıldır Ak Parti yönetiyor. 2019’da ilk defa oy verecek bir genç, 2001 doğumlu. Bu ne demek? Yani yeni nesil Ak Parti’den başka bir iktidar görmedi. Erdoğan’dan başka yönetici görmedi. Dolayısıyla bu nesil Saadet Partisi’ni görmedi, duymadı. İktidar partisi Saadet Partisi’ni nasıl anlatmışsa öyle bildiler.”