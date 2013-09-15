‘Adayımızı halk bağrına bastı’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Şevki Türktaş, seçimi kazanmak için çalıştıklarını söyledi ve aday açıklama törenine olan katılımın buna en büyük gösterge olduğunu söyledi. CHP’de Alanya Belediye Başkan Adayı’nın Şefik Türktaş olarak açıklanmasının ardından İlçe Başkanı Şevki Türktaş, çalışma programına ilişkin bir açıklama yaptı. Türktaş, “Tüm insanları kucaklamak için yaptığımız çalışma programına devam edeceğiz. Alanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, fark gözetmeden herkesi kucaklamak istiyoruz. Zaten bizim bugüne dek yaptığımız çalışmalar da bu doğrultuda olmuştur. 2014’ün Mart’ında Alanya Belediyesi’ni biz kazanacağız. Halka hizmet noktasında en iyisini yapacağız” dedi.

‘MECLİS LİSTEMİZ MÜKEMMEL OLACAK’

Büyükşehir Yasası nedeniyle bundan böyle Antalya ile ortak çalışmak zorunda olduğumuzu söyleyen Türktaş, “Amaç halka hizmet olunca bu yönde bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Şefik Türktaş’ın adaylığının açıklanma törenine farklı kesimlerden insanların katılmış olması, Şefik Türktaş’ın daha şimdiden hem parti tabanında hem de Alanya’da benimsenmiş olduğu anlamına gelir. 27 Eylül’de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Alanya’ya geldiğinde daha büyük bir kalabalık göreceksiniz. Biz AKP’liler gibi ‘Şunu seçmezseniz size hizmet yok’ diye halkı tehdit etmeyiz. Biz halka hizmet için kurulmuş bir halk partisiyiz” diye konuştu. Türktaş, meclis listesini hazırlarken de Alanya’nın tüm dinamikleriyle görüşme yaparak sonuca ulaşacaklarını vurguladı.







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