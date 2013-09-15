Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

‘Adayımızı halk bağrına bastı’

CHP İlçe Başkanı Türktaş seçimi kazanmak için çalıştıklarını söyledi

‘Adayımızı halk bağrına bastı’

CHP İlçe Başkanı Türktaş seçimi kazanmak için çalıştıklarını söyledi

15 Eylül 2013 Pazar 18:06
‘Adayımızı halk bağrına bastı’
banner404
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Şevki Türktaş, seçimi kazanmak için çalıştıklarını söyledi ve aday açıklama törenine olan katılımın buna en büyük gösterge olduğunu söyledi. CHP’de Alanya Belediye Başkan Adayı’nın Şefik Türktaş olarak açıklanmasının ardından İlçe Başkanı Şevki Türktaş, çalışma programına ilişkin bir açıklama yaptı. Türktaş, “Tüm insanları kucaklamak için yaptığımız çalışma programına devam edeceğiz. Alanya’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, fark gözetmeden herkesi kucaklamak istiyoruz. Zaten bizim bugüne dek yaptığımız çalışmalar da bu doğrultuda olmuştur. 2014’ün Mart’ında Alanya Belediyesi’ni biz kazanacağız. Halka hizmet noktasında en iyisini yapacağız” dedi.
‘MECLİS LİSTEMİZ MÜKEMMEL OLACAK’
Büyükşehir Yasası nedeniyle bundan böyle Antalya ile ortak çalışmak zorunda olduğumuzu söyleyen Türktaş, “Amaç halka hizmet olunca bu yönde bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Şefik Türktaş’ın adaylığının açıklanma törenine farklı kesimlerden insanların katılmış olması, Şefik Türktaş’ın daha şimdiden hem parti tabanında hem de Alanya’da benimsenmiş olduğu anlamına gelir. 27 Eylül’de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Alanya’ya geldiğinde daha büyük bir kalabalık göreceksiniz. Biz AKP’liler gibi ‘Şunu seçmezseniz size hizmet yok’ diye halkı tehdit etmeyiz. Biz halka hizmet için kurulmuş bir halk partisiyiz” diye konuştu. Türktaş, meclis listesini hazırlarken de Alanya’nın tüm dinamikleriyle görüşme yaparak sonuca ulaşacaklarını vurguladı.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.09.2013 18:08
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCHPAdayşevki Türktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim