'Adayımız kadar projelerimiz de ses getirecek, iddialıyız'

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerinden önce Erdal İnönü'yü rahmetle andıklarını ifade eden CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı "Açıklamalarımıza geçmeden evvel öncelikle rahmetli Erdal İnönü'yü anıyoruz. İnönü, yaşamı boyunca gerek bilime gerekse de Türkiye siyasetine büyük katkılarda bulunmuştur. Siyasi çizgisi, insan odaklı yaklaşımı ile her zaman örnek teşkil eden Erdal İnönü'yü rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇAKMA TARİHÇİLER CUMHURİYET DEĞERLERİNİ UNUTTURAMAZ'

Alanya'da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na değinen Çorbacı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Alanya'da coşku ve sevinçle kutladık. Alanya'da Cumhuriyet, ilk günkü heyecan, inanç ve bağlılıkla kutlanmıştır. Halkımızın Cumhuriyet coşkusu bizleri mutlu etmekte ve kim ne yaparsa yapsın her geçen gün bu kavramların daha iyi anlaşıldığını göstermektedir. Çakma tarihçilerin yazdıkları ile bu kavramların unutturulamayacağı bir kez daha görülmüştür. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak her daim Cumhuriyet'in ve değerlerimizin arkasında olacak bu uğurda mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'ADAYIMIZ KADAR PROJELERİMİZ DE SES GETİRECEK'

Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere de değinen Çorbacı "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çok yerde belediye başkan adayları açıklanmıştır. Alanya'da da en çok merak edilen bu hususta yakın zamanda halkımızı bilgilendireceğiz. Adayımız en kısa sürede belirlenecektir. Bu noktada amacımız bir aday gösterelim işimize gücümüze bakalım değildir. Belediyeyi almak için nasıl bir adayla yola çıkmamız gerektiği hususunu ayrıntılı ve özenli bir biçimde değerlendiriyoruz. CHP Alanya İlçe örgütü olarak iddialıyız. Adayımız kadar seçim bildirgemizin de son derece önemli olduğunun farkındayız. Adayımız kadar projelerimiz de bir o kadar ses getirecektir. Vakti geldiğinde halkçı bir belediyecilik programıyla halkımızın karşısına çıkacağız. Modern, vizyon sahibi, yurttaşlarının tüm haklarını gözeten, halkçı bir belediyecilik anlayışı adına istişarelerimiz sürmektedir. Tüm halkımıza kapımız sonuna dek açıktır. Programımızı halkımızla oluşturmak bizlerin en temel isteğidir. Zira CHP her daim kentin dinamikeriyle omuz omuza, halkının yanında bütün karar mekanizmalarının içerisinde halkıyla var olmuş bir anlayışa sahiptir. Kapımız sonuna dek açıktır" dedi.