'Adayımız en kısa sürece belirlenecek'

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu dün ilk olarak Alanya'nın batı bölgesindeki mahalle başkanları ile bir araya geldi. Parti binasında yapılan toplantıda mahalle başkanları Başkan Toklu'dan seçim öncesi direktifleri aldılar. Her mahalle başkanının kendi mahallesindeki vatandaşlarla birebir iletişim kurması gerektiğini belirten Başkan Toklu, "Önümüzde çok önemli bir seçim var. Seçim sürecine kadar mahalle başkanlarımızdan yoğun bir çalışma temposu bekliyoruz. Kendi mahallelerimizdeki vatandaşlarla yakın temasta olalım. Vatandaşların isteklerini kulak ardı etmeden elimizden gelen tüm hizmeti mahallerimize ulaştırmalıyız" diye konuştu. Mahalle başkanları ise Toklu ve ekibinin çalışmalarının vatandaşlar tarafından takdir edildiğini dile getirdiler. Toklu, haftaiçinde diğer mahalle başkanları ile de bir araya gelecek. Mahalle başkanlarının ardından kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla da görüşen Toklu, sorunları dinleyerek çözümü için gerekli adımların atılacağını dile getirdi.



'İLK GÜNKÜ İSTEKLE ÇALIŞACAĞIZ'

Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren Toklu, yerel seçimlere ilişkin açıklamasında, "Alanya Belediye Başkan Adayımız kısa süre içerisinde belli olacak. Adayımız kim olursa olsun yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışma tempomuza devam edeceğiz. İlk gün ki istek ve arzu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim gününe kadar da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 17:17