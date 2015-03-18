Aday adaylarının gözü bu hesapta

25'İNCİ dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve HDP'de yüzlerce isim milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurusu yaptı. Her parti kendi tüzük veya yöntemlerine göre adaylarını belirleyecek. Aday adayları ise listelere ve seçilebilecek sıralara girebilmek için büyük mücadele sergiliyor. 7 Haziran Genel Seçimleri’ne giden süreçte en dikkat çeken olaylardan biri de bir Twitter hesabı oldu. 'Başkentçi' ismiyle kısa sürede 31 binin üzerinde takipçi sayısına ulaşılan hesap, AKP yanlısı ve milletvekili adaylarına ilişkin her gün Türkiye'nin birçok iline dair paylaşımlarda bulunuyor.

ANTALYA’DA SOYLU İSMİ GEÇİYOR

Büyük ilgi çeken ve özellikle aday adaylarının heyecanla takip ettiği hesapta AKP'den ve üst düzey yöneticilerinden övgüyle bahseden mesajlar sıkça paylaşılıyor. 7 Haziran Genel Seçimleri’nin fenomenlerinden ‘Başkentçi’ hesabından paylaşılan twitlerde Antalya'dan birinci sıra aday olacağı konuşulan Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, İstanbul ikinci bölge birinci sıra adayı olarak gösterilirken, İzmir'den birinci sıra adayı olarak da kulislerde konuşulduğu belirtildi. Aday adaylık başvuru süreci tamamlanmadan önce Antalya'dan Kürt kökenli bir aday adayı arayışının sürdüğünü paylaşan hesapta, koltuğu garanti olarak gösterilen mevcut milletvekilleri arasında bölgede Antalya'dan Hüseyin Samani, Afyonkarahisar'dan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gösterildi.

‘TOSKAY VE İRBEÇ ELENDİ’ İDDİASI