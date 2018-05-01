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Aday adayları kasayı doldurdu

24 Haziran'da yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olabilmek için yapılan aday adaylığı başvurularında son viraja girilirken, aday adayı bolluğu siyasi partilerin kasasını da doldurdu

Aday adayları kasayı doldurdu

24 Haziran'da yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday olabilmek için yapılan aday adaylığı başvurularında son viraja girilirken, aday adayı bolluğu siyasi partilerin kasasını da doldurdu

01 Mayıs 2018 Salı 23:02
Aday adayları kasayı doldurdu
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AK Parti milletvekili aday adaylığı başvuruları yarın mesai bitime kadar devam edecek. Ülke genelinde rekor başvuru alan Ak Parti Alanya’da da ilk sırada yer aldı. Ak Parti, erkek adaylardan 6 bin, 18-25 yaş arası kadın ve genç adaylardan 3 bin, engelli adaylardan bin lira başvuru ücreti alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adaylığı başvuruları 7 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. CHP, erkek adaylardan 10 bin, kadın, genç ve engelli adaylardan 5 bin lira ücret alıyor. Ayrıca başvuru sırasında nakit bin lira dosya ücreti istiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylığı başvuruları 3 Mayıs perşembe günü saat 17.00'da bitecek. MHP, aday adaylarından kadın ve erkek ayrımı yapmadan 2 bin 500 lira ücret alıyor.
İyi Parti milletvekili aday adaylığı başvuruları 4 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona ererken, erkek adaylardan 5 bin, kadın adaylar ve 25 yaş altı gençlerden 2 bin 500, engelli adaylardan bin lira ücret alıyor. Gazi adaylardan ise ücret alınmıyor.
Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler, 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna başvuracak. Emanete yatırılacak para miktarı 13 bin 916 lira olarak belirlendi. Bağımsız adayların, adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraları geri almaları için 25 Mayıs'a kadar istifalarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri gerekecek. 

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Milletvekilliği Genel SeçimleriAdaySiyasi Partiler
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