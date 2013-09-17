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'Adam yerine koyduk'

AKP'li vekil 'Engellileri adam yerine koyduk' dedi

'Adam yerine koyduk'

AKP'li vekil 'Engellileri adam yerine koyduk' dedi

17 Eylül 2013 Salı 17:18
'Adam yerine koyduk'
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TEKİRDAĞ'IN  Çerkezköy İlçesi’nde Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi’nin açılış törenine katılan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, hükümetinin engelliler için çıkardığı yasaları hatırlatarak, "2005 yılında çıkardığımız yasa ile biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk" dedi.

Çerkezköy’de yapımı geçen yıl tamamlanan Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ak Parti Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, Özlem Yemişçi, Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda öğrenci ile velisi katıldı.
'AİLELER SOKAĞA ÇIKARMAYA UTANIYORDU'
Binanın açılış töreninden önce konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, 2005 yılında AK Parti hükümetinin engellilere yönelik yasalar çıkardığını belirterek, "Bu insanlar sokağa çıkamıyorlardı, evlerde saklanıyorlardı. Anneleri babaları bu insanları sokağa çıkarmaya sıkılıyordu, utanıyordu. Ama hükümetimizin 2005 yılında çıkardığı yasa ile biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk. Bazıları ‘eskiden evimizdeki engelli, yatalaklar bir an önce ölse de kurtulsak diye Allah’a yalvarırdık’ diyordu. Şimdi ‘aman ölmesin, evimizin bereketi bu. Ben onun yüzünden devletten 450-500 lira bakım ücreti alıyorum, aman ona bir şey olmasın diye bakıyoruz’ diyorlar. İşte zihniyet değişikliği bu" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Akbulut, Yemişçi, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler kurdele keserek binayı hizmete açarak sınıfları gezdi.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 17.09.2013 17:22
Anahtar Kelimeler:
AkpTekirdağEngellilerZİYAEDDİN AKBULUT
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fransız ihtilali 2013-09-17 18:19:22

bu millet de sizi adam yerine koydu...

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