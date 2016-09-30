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Açılışı Yılmaz yapacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siyaset Akademisi açılışı için 4 Ekim'de Alanya'ya geliyor

Açılışı Yılmaz yapacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siyaset Akademisi açılışı için 4 Ekim'de Alanya'ya geliyor

30 Eylül 2016 Cuma 14:59
Açılışı Yılmaz yapacak
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Haber : Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4 Ekim'de Alanya Kültür Merkezi'nde başlayacak olan Siyaset Akademisi'nin açılışını yapmak üzere Alanya'ya geliyor. Antalya merkez dışında Siyaset Akademisi'nin sadece Alanya'da açılacağını söyleyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Alanya'daki Siyaset Akademisi 4 Ekim'de başlıyor. Bu dönemin açılışını AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz yapacak. Kayıtlarımız bitti ancak katılmak isteyenleri de geri çevirmiyoruz. Herkesi AKP Siyaset Akademisi'ne davet ediyorum. Biz hem siyasetçi yetiştiren hem de yetiştirdiği bu siyasetçilerle vatana millete hizmet eden bir partiyiz" dedi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Yılmaz, bir dönem Kalkınma Bakanı olarak da AKP Hükümeti'nde görev almıştı.
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Son Güncelleme: 30.09.2016 15:06
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