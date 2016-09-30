Açılışı Yılmaz yapacak

Haber : Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4 Ekim'de Alanya Kültür Merkezi'nde başlayacak olan Siyaset Akademisi'nin açılışını yapmak üzere Alanya'ya geliyor. Antalya merkez dışında Siyaset Akademisi'nin sadece Alanya'da açılacağını söyleyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Alanya'daki Siyaset Akademisi 4 Ekim'de başlıyor. Bu dönemin açılışını AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz yapacak. Kayıtlarımız bitti ancak katılmak isteyenleri de geri çevirmiyoruz. Herkesi AKP Siyaset Akademisi'ne davet ediyorum. Biz hem siyasetçi yetiştiren hem de yetiştirdiği bu siyasetçilerle vatana millete hizmet eden bir partiyiz" dedi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Yılmaz, bir dönem Kalkınma Bakanı olarak da AKP Hükümeti'nde görev almıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.