Açıklama geldi: Ak Parti 3 büyükşehirin adayını bugün açıklayacak mı?

AK Parti, 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.
AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 13:47