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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Acar’dan önseçim mesajı

CHP PM Üyesi ve Antalya Milletvekili Aday Adayı Avukat Gürkut Acar, partililere bir mektup yazarak, bir dönem için daha destek istedi. Acar, “AKP’nin Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yıkıma götürmesini engelleyecek tek güç CHP iktidarıdır” dedi

Acar’dan önseçim mesajı

CHP PM Üyesi ve Antalya Milletvekili Aday Adayı Avukat Gürkut Acar, partililere bir mektup yazarak, bir dönem için daha destek istedi. Acar, “AKP’nin Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yıkıma götürmesini engelleyecek tek güç CHP iktidarıdır” dedi

16 Mart 2015 Pazartesi 18:52
Acar’dan önseçim mesajı
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Avukat Gürkut Acar, 29 Mart’ta yapılacak önseçim için CHP’nin Antalya’daki 40 bin üyesine birer mektup gönderdi. CHP’nin cumhuriyeti kuran, cumhuriyet ışığını Türkiye’nin her köşesine taşıyan parti olduğunu kaydeden Acar, “Üreten, emeğin hakkını aldığı özgür Türkiye’yi gerçekleştirecek parti yine CHP’dir” dedi. Milletvekilliği döneminde, Antalya ve Türkiye’nin sorunlarını TBMM’ye taşıma, yurttaşların dertlerine çözüm arama çabasında olduğunu vurgulayan Acar, “TBMM’de yaptığım 200’ü aşkın konuşma, hazırladığım 100’e yakın araştırma önergesi ve kanun teklifi ile 600 soru önergesi bu çabanın ürünüdür. AKP iktidarının yandaş şirket Cengiz İnşaat’a Manavgat Oymapınar Barajı üzerinden aktardığı yaklaşık 15 milyar TL’nin, gençlerimize iş, öğrencilerimize yurt sağlayacak projelere aktarılması için uğraştım” diye konuştu.
BU DÖNEM ÇOK SAYIDA ÖNERGE VERDİ
TBMM’de kadınların haklarını korumak için Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na üye olduğunu, laiklik olmadan kadın hakkı olmayacağını her zaman ve her yerde haykırdığını kaydeden Acar, ayrıca bu dönemde CHP Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle “Afyon, Denizli, Burdur, Bursa, Isparta, Van, Diyarbakır, İstanbul, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Yalova, Eskişehir illerinde çalışmalar yaptığını vurguladı. Acar, “Partililerimizin ve Antalyalı hemşerilerimin hep ulaşabildiği bir milletvekili olmaya çalıştım. Cep telefonumu pili bitmediği sürece asla kapatmadım, numarasını değiştirmedim” dedi.
‘BU TÜRKİYE’NİN EN ÇETİN SINAVI’
Acar, “Yaklaşık 4 yıllık dönemde Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın tüm ilçelerini defalarca ziyaret ettim, dostlarla bir araya geldim. Amacım, CHP için, Antalya için, Türkiye için en iyisini aramak oldu” diye konuştu. Acar, şöyle devam etti: “Türkiye bir kırılmanın eşiğindedir. AKP iktidarı ve yeminine sadık kalmayan Cumhurbaşkanı, ne yazık ki Türkiye’yi bir uçuruma sürüklüyor. Anayasa, hukuk devleti ve adalet yerle bir edilmiştir. Ülkenin kıt kaynakları, AKP iktidarının siyasi ömrünü uzatmak için yanlış projelere; Cumhurbaşkanı’nın başkanlık hayali ile yaptırdığı ve katrilyonlarca lira harcanan saraya gidiyor.”
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Son Güncelleme: 16.03.2015 17:56
Anahtar Kelimeler:
CHPön SeçimAntalya Milletvekili Aday Adayı
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