Abil Gündoğdu'dan 'provakasyon' uyarısı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Milliyetçi-Ülkücü hareket adına sadece Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) açıklama yapabileceğini belirterek şunları söyledi: "Milliyetçi-Ülkücü hareket adına açıklama yapabilecek olan kurumlardır.

Konjonktüre göre, milliyetçi-vatanperver olarak hareket eden zihniyetler, öncelikle 50 yıllık gelenekleri olan milliyetçi-ülkücü camiayı anlamadan, ömrünü camiamıza vermeden, camiamızın taşıdığı kimliğe bürünerek, şehrimizde asayişsizlik yaratmaya, ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu süreçte milli duruşa leke getirecek, şehrimizin yetkililerini zora sokacak oluşum ve etkinliklerde teşkilatlarımızın hiçbir kademesi yer almayacaktır. Bazı kesimler tarafından vatandaşları zora sokacak olan provakatör bir takım eylemlerden geri durulmasını, oluşabilecek aksiliklerde, Afrin’de vatan hududu için canla başla mücadele eden Mehmetçiklerimize destekten çok köstek olunacağını belirtmek isteriz. Asil Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliği doğuştan asker oluşudur. Ancak askerlik caddeler de sokaklar da, amaçsız oluşumlar içerisinde değil, seferberlik emri geldiğinde ordumuzun emir-komuta zincirinde cephede en ön safta savaşarak, yardan, serden ve candan geçerek, devletinin yüklemiş olduğu vazifeyi yerine getirmekle olur. Türk milleti tarih boyunca acısında da, savaşında da ağır başlı vakur duruşuyla dünya tarihine geçmiştir. Çanakkale'de düşmanı tarafından bile saygı duyulan bu aziz milletin tarihine leke sürecek bir hareketten kaçınılmasını ve bir müslüman Türk’e yakışır şekilde mücadele etmeye çağrıyoruz."

