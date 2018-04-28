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Abil Başkan 24 Haziran seçimlerini anlattı

Alanya Ülkü Ocakları'nın mahalle toplantıları sürüyor. Ülkücüler önceki akşam da Avsallar Mahallesi'ne çıkarma yaptı

Abil Başkan 24 Haziran seçimlerini anlattı

Alanya Ülkü Ocakları'nın mahalle toplantıları sürüyor. Ülkücüler önceki akşam da Avsallar Mahallesi'ne çıkarma yaptı

28 Nisan 2018 Cumartesi 00:40
Abil Başkan 24 Haziran seçimlerini anlattı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve yönetimi mahalle toplantılarını son hızla sürdürüyor. Alanya'nın doğu ve batısında bulunan tüm gençlerle buluşmak üzere harekete geçen Gündoğdu ve yönetimi bu kapsamda Avsallar Mahallesi'ne çıkarma yaptılar. Avsallar Mahallesi'ndeki ülkücü gençlerle buluşan Abil Gündoğdu, yaklaşan 24 Haziran erken genel seçimlerini ve gündeme dair önemli konuları anlattı. Sohbet havasında geçen toplantıda Avsallar Mahalle Başkanlığı görevine Mehmet Demirel atandı. Gündoğdu, Demirel'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı dileklerinde bulundu.

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Alanya Ülkü Ocakları
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