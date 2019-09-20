Abdüllatif Şener'den Dim’e ziyaret

Ramazan ÖZDEMİR

GELİŞİNDEN Alanya CHP İlçe Teşkilatı’nın haberdar olmayışının nedeni sorulan Şener "Alanya’da evimin olmasından dolayı yaz aylarında çok sık şehri ziyaret ediyorum. Hoşça vakit geçirdiğim bir yerdir burası. Resmi bir programım yok, sadece Alanya’da dostlarımla güzel vakit geçiriyorum. Alanya Lisesi’nin aşure günü olduğunu bilerek gitmedim. Tanıdığım bir arkadaşın etkinliğe sponsor olmasından dolayı davet aldım. Etkinliğin bitiminde anladık oraya siyasi ve bürokratların geldiğini. Orada tek bulunmam da daha sonra kamuoyunda merak uyandırmış demek ki” dedi.

‘EKONOMİ YANGIN YERİ OLACAK’

Türkiye’deki ekonomik durumu da değerlendiren Abdüllatif Şener, “Ekonomide net bir kriz var. Bu durum yıllardır oluşmaya devam ediyor. Son olarak 2018’in Ağustos ayında yaşanan kriz tescillenmiş oldu. O günden bugüne kadar da uygulanan ekonomik politikalar olumlu sonuçlar vermemiştir. Enflasyon oranlarımız dünya çapında en yüksek oranlara sahip. Türkiye’de işsizlik oranı da çok yüksek. 3 çeyrektir ekonomi giderek küçülme yaşıyor. Daha önceki krizlerden farklı olarak, gerek 1994 yılı gerekse de 2001 yılı krizini baz alırsak, şu an içinde bulunduğumuz kriz daha uzun sürmüştür. 1994 senesinde yaşanan krizde ekonominin küçülmesine karşın bir sonraki sene büyüme oranı yakalanmıştır. Yine 2001 krizinde ekonominin küçülmesine karşın 2002 yılında yüzde 5’in üzerinde bir büyüme gerçekleşmişti. Şu anda ekonomi sıfır düzeyine yakın bir büyüme oranı ile seyretmektedir. Halbuki Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yüzde 5 civarında olması gerekir. Önümüzdeki senelerde de ekonomimizin büyüme oranlarının çok düşük olacağı öngörülüyor. Hükümetimizin verdiği rakamlar da bunu gösteriyor. En azından 3 yıl boyunca yüzde 1 ya da ekside devam eden oran, ekonominin yangın yeri olacağı anlamını taşımaktadır. 1 yıllık periyotta vatandaşlar değişik vesilelerle krizi atlatmayı becerse de şimdi çok büyük bir krizin tam ortasında kalmış durumdayız.

‘TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKASI YOK’

Tarım girdileri ikiye katlanmış durumda. Hükümetin bu konuda bir planı ve sürdürebilir bir tarım politikası yok. Konya’da soğan üreticileri iflas etmiş durumdalar. Soğanın kilosu 30 kuruşa kadar düşmüş durumda. Hükümetimizin planlama ve sürdürebilir bir tarım politikasının olmamasından dolayı üretici zor durumda kalmaktadır. Bunların dışında diğer sektörlerde de sıkıntılar var ama turizm sektörü diğer sektörlere göre iyi durumda. Turizmin bu sene iyi gitmesiyle Antalya bölgesi krizi daha az hisseden şehirlerden biridir. Ama işsizlik baskısı ve geçim sıkıntısı, elbette Antalya bölgesinde olduğu gibi Alanya bölgesinde de mevcuttur.

‘ONAYSIZ SEKRETERLERİNİ BİLE ATAYAMAZLAR’

Siyasette statik denge yoktur, siyasette bütün dengeler dinamiktir. Ben bir seçim sonucuna bakarak siyasetin geleceği hakkında yorumlar yapmayı erken bulurum. Mevcut iktidar 18 yıldır ülkeyi yormuştur. Bütün gelir gruplarından vatandaşlar sıkıntı içerisindedir. İnsanların refah payı azalmış durumdadır. Bunun neticesinde de Türkiye’de vatandaşlarda genel bir arayış vardır. Bu arayışın olduğu ortamda rejimi de değiştiren iktidar, çatısını sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamıştır. Artık herhangi bir parti iktidara geldi diye bir durum ortadan kalkmıştır. Bu parlamenter demokrasi sisteminde olan bir hadisedir. Artık Türkiye’de kim iktidara geldi sorusunu sormak lazım. Tek başına Cumhurbaşkanı seçimini kim aldıysa iktidar artık odur. Hatta parlamenter demokrasi sonucundan çıkan iktidardan daha güçlü bir iktidardır. Yeni sistemde parlamentonun gücü zayıflamıştır. Yargı tek kişiye bağımlı bir hale gelmiştir. Ülkenin bütün ekonomik kaynaklarını kullanım hakkını taşıyan da o seçilen tek kişidir. Hatta eski Bakanlar Kurulu’na benzer bir kurul da artık yoktur. Bugünkü bakanlar eski bakanlar gibi değildir. Hatta bugünkü bakanlara bakan demek de doğru değildir. Bütün bakanlar adına yetkiyi kullanan tek bir kişi vardır, o da Cumhurbaşkanı’dır. Cumhurbaşkanı bütün bakanların bürokratlarını atamaktadır. Hatta Cumhurbaşkanı izin vermezse hiçbir bakan kendi sekreterini dahi atayamaz, hiçbir politika belirleyemez. Bütün politik ve siyasi kararlarda Cumhurbaşkanı tek başına imza atar. Meclisten çıkan kararlarda bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür yazmaz, bu kanunu Cumhurbaşkanı yürütür yazar. Eski sistem artık değişmiştir. Şu anda Cumhurbaşkanı tek başına hükümettir. Peki o halde siyasetin geleceğinde ne var derseniz tek kişiyi belirlemede Türkiye’deki siyasi güç olarak en etkili parti Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için bundan sonraki tüm seçimlerde partimiz iktidar alternatifidir. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana’yı almış olması önemlidir. Uygun adayları koyduğu zaman sonuç aldığını görmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de en uygun adayı koyacaklardır. Önümüzdeki seçimlerde CHP iktidar partisi olacaktır” diye konuştu.

‘KOLEKTİF ÇALIŞMA ÇOK ÖNEMLİ’

Alanya turizmi hakkında düşüncelerini de aktaran Şener, “Alanya’nın turizm için iyi bir potansiyeli var. Bu potansiyelini kullanması son derece önemli. Fakat sadece Alanya’nın oluşturacağı şeylerle olmuyor. Bildiğiniz üzere düşürülen Rus uçağının ardından gelen turistler birden kesildi. Fakat dönemden döneme turistin ilgisi farklılaşıyor. Bir dönemler Alman ve İskandinavlar fazlaydı. Şu an baktığımız zaman onlar kaybolmuş gibi duruyor. Doğal olarak turist yelpazesi değişiyor. Valilik, kaymakamlık, belediye başkanları bir araya gelmeli. Alanya için turizm potansiyelinin nasıl elde edileceğinin tartışılması ve planlanması lazım. Tek bir kişinin aklı değil bir ülkeyi, değil bir kenti, tek bir aileyi bile idare edemez. Özellikle de Alanya’da yaşayan insanların kolektif çalışmaları ve ortaya koyacakları stratejiler hepsinden önemlidir” dedi.