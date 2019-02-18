Abdullah Sönmez’den videolu mesaj

CHP ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez’in sosyal medyada yayınlanan videosu paylaşım, beğeni ve yorum rekoru kırdı

Abdullah Sönmez’den videolu mesaj
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BİR kafeteryaya gidip tek başına oturan ve okuduğu gazete, izlediği televizyon haberlerinde Alanya’daki gidişatın iyi olmadığı mesajı veren Sönmez, ayrıca hem kafeteryada oturan bir çiftin, hem de dışarıdaki işçilerin şehrin gidişatına yönelik serzenişleri üzerine ayağa kalkıyor ve “Haydi bismillah” diyor. Bu arada Sönmez’in okuduğu ve Gazete Alanya’m adını taşıyan gazetenin manşetinde ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeni Belediye Sarayı’nın inşaatının durmasına da atıfta bulunulması dikkat çekti. Detayları bu akşam saat 18.00'de Alper Kutay'la Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber'de izleyebilirsiniz. 
İşte, Sönmez’in büyük beğeni toplayan o videosu;

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 14:10
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