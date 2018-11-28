Abdullah Sönmez İyi Parti'den Belediye Başkan Adaylığını Dim TV'de açıkladı

Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı kesinleşti. Eski Konaklı Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez, dün İyi Parti İlçe Teşkilatı'na giderek önce Yücel Apaydın'la, ardından yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. 1 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de İyi Parti İlçe Teşkilatı binası önünde aday tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini söyleyen Apaydın "Adayımız Abdullah Sönmez Alanya'ya hayırlı olsun" dedi.

SÖNMEZ'DEN İLK AÇIKLAMA

ALANYA'YI hırs uğruna harcamayacaklarını söyleyen Apaydın "Vicdanı hür, kalbi iyi tüm insanların sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz” derken, adaylığı Akşener tarafından açıklanacak olan Sönmez ise "Cumartesi günü Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Alanya'ya gelerek adaylığımızı ilan edecek. Tüm Alanya halkını, partililerimizi bu törene bekliyoruz" dedi. Sönmez, Alanya Belediye Başkanı Yücel'le ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.

'MHP'DEN İSTİFA ETTİM'

DÜN akşam Alper Kutay'la Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nin canlı yayınına telefonla bağlanan Sönmez “Alanya’nın doğusunu, batısını ayırt etmeksizin çalışacağız. Alanya için her ne gerekiyorsa yapmak adına bizler elimizi taşın altına koyuyoruz. MHP’den istifa ettim. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le daha önce Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve MHP çatısı altında birlikte siyaset yaptık ama dostluk başka, siyaset başka bir şeydir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 00:21