Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu

YENİ parti hazırlıkları içerisinde olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan cephesinin, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyi kendilerinden önce ilan etmesini bekleyeceği belirtildi. Gül- Babacan cephesinin bu taktikle, yeni partilere gelecek eleştirilerin daha çok Ahmet Davutoğlu'nun partisine yönelmesini sağlamayı hedefledikleri öğrenildi.Gül ve Babacan cephesinde, Davutoğlu'nun hırslı ve aceleci davrandığı, yeni partiyi kurduktan sonra hatalar yapacağı ve bu hataların da kendilerine yarayacağı görüşünün hâkim olduğu öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre, özellikle Abdullah Gül'ün, erken seçim olmaması durumunda kurulacak partinin 2023'e kadar geçecek sürede yıpranmasından çekindiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile polemiğe girilmemesine özen gösterilmesini istiyor. Gül'ün Babacan ve ekibine, "Çalışmaları sürdürelim. Ancak partinin ilanı için aceleye gerek yok." dediği iddia edildi.

"İLK HANGİ PARTİ KURULURSA TEPKİ ONA GİDER"

Babacan'ın çalışma ekibinde yer alan bir kaynak ise konu ile ilgili şunları kaydetti; "Yeni partiler sahneye çıktığında AK Parti'nin açık hedefi olacak. Çeşitli eleştiriler olacak. Daha önce bunun örnekleri yaşandı. Bu durumda kurulacak partilerin daha en baştan yıpranması söz konusu. İki oluşumdan hangisi daha önce partileşirse, AK Parti'nin hedefinde daha çok yer alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU KASIM'DA BABACAN ARALIK'TA SAHNEYE ÇIKACAK

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın kuracakları partinin takvimleri belli olmuştu. Davutoğlu'nun partisini Kasım'da, Babacan'ın ise partisini Aralık ayında kurması planlanıyor.