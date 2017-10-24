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Abdülkadir Selvi bombayı patlattı: İşte Gökçek'in yerine gelecek isim!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Abdülkadir Selvi, Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek'in yerine, 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanı olan Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini söyledi

Abdülkadir Selvi bombayı patlattı: İşte Gökçek'in yerine gelecek isim!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Abdülkadir Selvi, Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Melih Gökçek'in yerine, 3 dönemdir Altındağ Belediye Başkanı olan Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini söyledi

24 Ekim 2017 Salı 09:40
Abdülkadir Selvi bombayı patlattı: İşte Gökçek'in yerine gelecek isim!
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HÜRRİYET yazarı  Abdülkadir Selvi, Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan  Melih Gökçek'in yerine  Altındağ Belediye Başkanı  Veysel Tiryaki'nin göreve getirilebileceğini söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılarda Gökçek'in direnmeden istifa edeceğini açıklayan hatta özellikle bu günü işaret eden Selvi, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Abdülkadir Selvi, Gökçek'in yerine,  Altındağ Belediye Başkanı  Veysel Tiryaki'nin gelebileceğini söyledi.

Veysel Tiryaki, üç dönemdir  Altındağ Belediye Başkanlığı yapıyor.

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

Veysel Tiryaki'nin kendi resmi internet sitesinden yayınladığı biyografisi şöyle:

Dr.  Veysel Tiryaki, 1965 yılında  Bolu'nun  Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, birden beşe kadar tüm sınıfların tek bir derslikte birleştirildiği bir ortamda tek öğretmenle okudu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ'Nİ BİTİRDİ

İlkokulu bitirdikten sonra okumak için  Gerede'ye gitti. Henüz 11 yaşındayken evinden ayrıldı. Ortaokul ve liseyi  Bolu'da tamamladı. Ardından  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.

25 YAŞINDA KAYMAKAM OLDU

Üniversiteyi bitirdiğinde önce  Maliye Bakanlığı sınavına girdi ve kazandı. 6-7 ay çalıştıktan sonra, kaymakamlık sınavına girdi. Sınavı kazanması ile Anadolu serüveni de başlamış oldu. 1990 yılında 25 yaşındayken kaymakam oldu. 14 yıl farklı il ve ilçelerde devlete hizmet etti. Gittiği her yeri kendi evi gibi gördü.

14 YIL KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI OLARAK ANADOLU'NUN FARKLI İLLERİNDE ÇALIŞTI

Stajyer kaymakamlığını  Aksaray'a bağlı  Ağaçören'de yaptı. Bu süreçte altı ay  İngiltere'de kaldı. Döndükten sonra 1994 Ocak ayında tayini  Adana'nın en uzak ilçesi  Tufanbeyli'ye çıktı. İki yıl burada görev yaptı.

1996 yılında terörün en yoğun olduğu dönemde  Batman'ın ilçesi  Hasankeyf'e tayini çıktı. O dönemde her gün şehit haberleri geliyordu. Operasyonlar yapılıyordu, yol güvenliği yoktu. 10 yıldır okullar kapalıydı. Okulları açmak için, Türkçe öğretmek için çok uğraş verdi. Vatandaşla iyi bir diyalog kurdu. Terörle iç içe 2 yıl geçirdi.

Ardından  Artvin'de vali yardımcısı,  Artvin'e bağlı  Arhavi ilçesinde ise kaymakam olarak çalıştı. 2002'de ise  Osmaniye'ye vali yardımcısı olarak atandı. Bir sonraki durak için ise gönlünde  Ankara vardı.

2003 YILI SONUNDA ANKARA'YA TAYİNİ ÇIKTI

Osmaniye'den sonra 2003 yılında  Ankara'ya tayini çıktı.  Ankara'da  İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.  Ankara'ya gelirken aklında politikaya atılmak yoktu... Lojmanda oturmak istemedi, ev arayışına girdi.  Altındağ ile tanışması da bu süreçte oldu.

ALTINDAĞ'DA OTURMAYA BAŞLADI

Altındağ'ın bir gecekondu mahallesi olan  Karapürçek'te oturmaya ve yavaş yavaş bu bölgeyi tanımaya başladı. Belediye başkanlığı fikri de o dönemde belirdi. 2004 yılının ilk günü  Ankara'ya geleli henüz çok kısa bir zaman olmuşken memuriyetten istifa etti ve  Ak Parti'den  Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.,

2004 YILINDA ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

29 Mart 2004 yılında hiç kimse kendisini tanımaz iken  Altındağ'ın kaderini değiştirmeye talip oldu. Zorlu bir seçim sürecinin ardından büyük bir oy oranı ile  Altındağ'a belediye başkanı seçildi. 2009 yılında  Altındağ halkının desteği ile bir kez daha belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinden de zaferle çıktı. Üçüncü kez belediye başkanı seçildi. %64 oy alarak önemli bir rekora imza attı.

İlk günden beri  Altındağ'da oturuyor. 2004 yılından beri  Altındağ'ın geleceği için, çocuklar için çalışıyor. İlk iki yıl  Altındağ Belediyesi'ni kurumsal bir yapıya oturtmak için çalıştı. Uyguladığı "Değişim Yönetimi" modeli ile  Altındağ Belediyesi'ni sadece  Ankara'da değil, tüm  Türkiye'de takip edilir bir duruma getirdi.

2003 yılında 33 milyon TL olan belediye gelirlerini, 2013 yılında 209 milyon TL'ye çıkardı. 2003 yılında yatırıma 2 milyon TL bile harcanamazken, 2013 yılında 100 milyon TL'lik yatırım yapılmasını sağladı.  Altındağ'a 100'den fazla tesis kazandırdı, sayısız yatırım yaptı.

DOKTORASINI TAMAMLADI

Altındağ Belediye Başkanı Dr.  Veysel Tiryaki, 1998 - 1999 yıllarında  Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını tamamladı. Ardından  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı.

Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.

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İstanbul ÜniversitesiVeysel TiryakiAbdülkadir SelviMelih GökçekPolitikaGüncel
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