ABD Başkan Yardımcısı Pence Ankara’da
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Pence, saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir araya gelecek.
BARIŞ Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence ve beraberindeki heyeti saat 14.30'da Beştepe'de kabul edecek. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Başkent'e geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'ya iniş yaptı.
Robert O'Brien ve James Jeffrey ile Ankara'da ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdi. Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.
ÇAVUŞOĞLU, O'BRIEN İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan kritik temaslar öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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