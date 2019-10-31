96. yıl kutlamalarına CHP’den muhteşem destek

TÖRENE CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, belediye meclis üyeleri, her iki partinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Dim Vadisi’nde geçen yıl yanan orman arazisine ağaç diktik, Cumhuriyet Ormanı oluşturduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet diktiğimiz ağaçlar gibi hür büyüyecek” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Cumhuriyet Bayramı tam bağımsızlığımızın temsilidir” dedi ve asker selamı verdi.