96. yıl kutlamalarına CHP’den muhteşem destek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, Cumhuriyet’in kuruluşu ve ilan edilişinin 96. yıldönümü anısına geçen yıl yangında zarar gören Dim Vadisi’ndeki ormanlık araziye ağaç dikimi yaptı ve adını Cumhuriyet Ormanı koydu
POLİTİKA 29.10.2019, 23:06 29.10.2019, 23:21
TÖRENE CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, belediye meclis üyeleri, her iki partinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Dim Vadisi’nde geçen yıl yanan orman arazisine ağaç diktik, Cumhuriyet Ormanı oluşturduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet diktiğimiz ağaçlar gibi hür büyüyecek” dedi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Cumhuriyet Bayramı tam bağımsızlığımızın temsilidir” dedi ve asker selamı verdi.
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