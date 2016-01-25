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'60 bin kişi işsiz kalacak'

CHP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Rusya krizi ve terör olaylarından dolayı rezervasyonlarda çok fazla kayıp olduğunu, 50-60 bin kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Zaten 6 ay çalışan turizm personeli 6 aylık işi de bulmayacak" diye konuştu

'60 bin kişi işsiz kalacak'

CHP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Rusya krizi ve terör olaylarından dolayı rezervasyonlarda çok fazla kayıp olduğunu, 50-60 bin kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Zaten 6 ay çalışan turizm personeli 6 aylık işi de bulmayacak" diye konuştu

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:59
'60 bin kişi işsiz kalacak'
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Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Toplantı salonunda partililere seslenen Budak, 3 Antalyalı olarak CHP karar organında görev almaya başladıklarını ifade etti. Özellikle sivil toplum örgütlerinin arasından çıkmış biri olarak demokrasinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan Budak, "Yeni bir dönem başlıyor. MKYK'da önemli, son derece donanımlı arkadaşlar var. Dört kadın genel başkan yardımcısı oldu. Bu partimizin kadınlara nasıl baktığını gösterir. Daha çok çalışacağız. Ülkemizi geldiği karanlık noktadan el vererek aydınlığa çıkaracağız. Antalya demokrasi adına son derece önemli bir şehirdir. Antalya'nın ekonomik şehir olmasına rağmen Antalya ile ilgili duyabildiğimiz hiçbir destek verici açıklama yapılmadı" dedi.
'TURİZMDE CİDDİ SIKINTILAR VAR'
Antalya'nın, Rusya krizinin ardından tarımda ve turizmde büyük sıkıntılar içine girdiğini ileri süren Budak, "Sadece Rusya krizi ile alakalı değil. Yüzde 10'a yakın turist sayısında eksilme oldu. Antalya'da turizm tek taraflı turizmdir. Çok hızlı şekilde devletin destek vermesi gerekiyor. Bir ikincisi de Türkiye'nin içeride ve dışarıda itibarinin çok kötü bir noktaya gelmesidir. Sadece Rusya'da değil. Terör olaylarından dolayı rezervasyonlarda çok fazla kayıp var. 50-60 bin kişi işsiz kalacak. Zaten 6 ay gibi kısa süre çalışan turizm çalışanları 6 aylık işi de bulmayacak" ifadelerini kullandı.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:55
Anahtar Kelimeler:
60 Bin Kişi Işsiz KalacakCHP Antalya Milletvekili Ve Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman BudakRusya Krizi
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