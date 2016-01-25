'60 bin kişi işsiz kalacak'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Toplantı salonunda partililere seslenen Budak, 3 Antalyalı olarak CHP karar organında görev almaya başladıklarını ifade etti. Özellikle sivil toplum örgütlerinin arasından çıkmış biri olarak demokrasinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan Budak, "Yeni bir dönem başlıyor. MKYK'da önemli, son derece donanımlı arkadaşlar var. Dört kadın genel başkan yardımcısı oldu. Bu partimizin kadınlara nasıl baktığını gösterir. Daha çok çalışacağız. Ülkemizi geldiği karanlık noktadan el vererek aydınlığa çıkaracağız. Antalya demokrasi adına son derece önemli bir şehirdir. Antalya'nın ekonomik şehir olmasına rağmen Antalya ile ilgili duyabildiğimiz hiçbir destek verici açıklama yapılmadı" dedi.

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