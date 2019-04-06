6 partili Büyükşehir meclisinde 2 partinin kritik konumu

ANTALYA'DA 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini, CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Muhittin Böcek kazandı. CHP, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu sağlarken mecliste 6 partinin üyeleri yer aldı. Mecliste, 8 ilçeyi kazanan CHP 42, 6 ilçeyi kazanan AK Parti 37, 2'şer ilçeyi kazanan İYİ Parti ve MHP 11'er, bir ilçeyi kazanan DSP 5 ve belediye kazanamayan SP 1 koltuğa sahip oldu. Seçime Millet İttifakı içerisinde giren CHP ve İYİ Parti'nin toplam meclis üyesi sayısı 53 olurken, muhalefette kalan diğer 4 partinin üyelerinin toplamı ise 54 oldu.

6 ÜYE BELİRLEYİCİ OLACAK

Seçime AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı olarak girdiği göz önünde bulundurulduğunda, mecliste yapılacak oylamalarda DSP ve SP üyelerinin kullanacağı oylar kazanan tarafı belirleyecek. Mecliste tek başına çoğunluğu sağlayamayan CHP, oylamalarda diğer partiler içerisinden ittifak arayacak. Mevzuata göre oylamada eşitlik sağlanması halinde tekrar oylama yapılırken, işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olacak.

2014'TE GEÇİŞLER YAŞANMIŞTI

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Menderes Türel kazanmış ancak AK Parti sayısal olarak mecliste CHP ve MHP meclis üye sayısının altında kalmıştı. CHP ve MHP'den yaşanan geçişlerle AK Parti meclisteki koltuk sayısını 46'dan 53'e çıkararak çoğunluğu elde etmişti. CHP'nin meclis üyeleri içerisinde yer alan Ercan Merthatun, Önder Önen, Süleyman Acar, Serdal Çavuşoğlu ve Ruhi Beşiktaş'ın AK Parti'ye katılması ise parti içerisinde tepkilere neden olmuştu.

MECLİSTE KADIN SAYISI 1 ARTTI

107 üyenin bulunduğu mecliste ise partilerini temsil edecek kadın üyelerin sayısı ise oldukça az. 6 partinin yer aldığı mecliste CHP ve AK Parti'den toplam 5 kadın üye kendine yer bulabildi. Meclise CHP'li üyeler Finike'den Sıdıka Kızılca, Gazipaşa'dan Esin Bilgiç, Konyaaltı'ndan Büşra Özdemir ve Muratpaşa'dan Deniz Filiz, AK Parti'nden ise Kepez'den Nur Ünal girdi.