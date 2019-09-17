ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yılını bakanlıkta açtığı fotoğraf sergisi ile kutladı. Ardından dünyanın her yerine 6 dilde 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, Almanya’da en büyük tıp ödülüne layık görülen Türk tıp insanı Dr. Dilek Gürsoy’u da telefonla arayarak tebrik etti.