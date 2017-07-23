50 kişi ve 150 araçla yayla çıkarması yaptı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, önümüzdeki hafta sonu Gökbel Yaylası'nda yapılacak 13. Geleneksel Gökbel Yağlı Güreş Festivali öncesi 150 aracın taşıdığı 50 kişilik ekibiyle Alanya'nın yaylalarına adeta çıkarma yaptı. Başkan yardımcıları, birim amirleri ve çok sayıda belediye personelinin eşlik ettiği yayla programı öncesi Cuma akşamı Demirtaş Mahallesi'nin muhtarlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Yücel, Cumartesi sabahı saat 06.00'da batı bölgesi muhtarları ve ekibiyle batı yaylalarını ziyaret için yola çıktı.

VATANDAŞLARI TEK TEK DİNLEDİ

İlk olarak Bayır Yaylası'na, ardından sırasıyla Karabuynuzlar, Çakallar ve Saburlar Yaylası'na giderek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, batı bölgesindeki yaylalara daha iyi hizmet verebilmek için Eğrigöl Yaylası'na kurdukları şantiyeyi ve burada görevli personeli ziyaret edip bilgi aldı. Aynı gün, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun merhume eşi Fatma Çavuşoğlu'nun mevlidine katılan Başkan Yücel, buradan Soğukpınar, Güney, Karamanlar, Orhan, Yenice, Sirge ve Gözübüyük Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu. Emişbeleni Yaylası'na giderek Emişbeleni Belediyesi eski başkanı Ali Balcı ve dostlarıyla görüşen Başkan Yücel, Elikesik Yaylası'ndan başlayarak Toslak ve Sulucameydan Yaylası'nı da ziyaret etti.

ALANYALILARI GÖKBEL'E DAVET ETTİ

Payallar ve Avsallar Yaylası'nda bölge halkının taleplerini dinleyen Başkan Yücel, Okurcalar ve İnceler Yaylası ziyaretinden sonra Eğrigöl'de personelle akşam yemeği yedi. Pazar sabahı ise Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin'in Söbüçimen Yaylası Topataş Mevkii'nde düzenlediği kahvaltıya katılan Başkan Yücel, bölgenin sorunlarını sıraya koyduklarını ve kısa zamanda tamamını çözeceklerini söyledi. Başkan Yücel, 29-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan, ünlü sanatçı Serkan Kaya ile Kırkpınar pehlivanlarının da katılacağı Geleneksel Gökbel Yağlı Güreş Festivali'ne tüm Alanyalıları davet etti.