48 saat kala flaş gelişme! CHP'de Fenercioğlu listeye girmiyor

-Haber: Alper KUTAY

CUMHUR İttifakı'nın adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Millet İttifakı'nın adayı İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in listeleri kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında gelirken, bugün flaş bir gelişme yaşandı. Adı uzun süredir CHP'nin 1. sırasında geçen ADASA Yapı'nın patronu İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu'nun, yurt içi ve yurt dışındaki önemli projelerine vakit ayıramayacağı için kendisine yapılan teklife rağmen listeye girmeme kararı aldığı öğrenildi. Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Fenercioğlu, "Böylesine önemli bir görevi bana teklif eden Alanya'daki siyasi büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ancak gerek Alanya, gerek yurt içi, gerekse yurt önemli projelerim nedeniyle böylesine önemli bir göreve yeterli vakit ayıramayacağım düşüncesinden hareketle bu onurlu ve şerefli görevi kabul edemeyeceğimi bildirdim. Alanya için her zaman elimi taşın altına koydum, koymaya da hazırım. Yerel seçimlerin Alanya'ya şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 09:19