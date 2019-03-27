31 Mart’tan sonra AKP’de değişim sinyali

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Düzce AK Parti’nin hizmet siyasetiyle, gönül belediyeciliği ile yoluna devam edecek. Depremin yol açtığı izleri silmek için her gayreti gösterdik, seferberlik ruhu ile çalıştık.

‘Bu çalışmayı önümüzdeki dönemde devam etmesi gerekiyor’

Kızgınlık, küskünlük ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan düzeltme iradesine sahip olmaktır. Biz bu kararlılığa sahibiz. 16 Nisan halk oylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epeyce bir çalışma yürüttük. Bu çalışmanın önümüzdeki dönemde de devam etmesi gerekiyor. Milletine ülkesine hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri yoktur. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Saygısızlık eden, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Ve yollarını da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa bir AK Partili asla düşemez

‘Ölümüne kadar aday mı olacaksın?’

Bazı yerde bizden aday olmayanların hiç olmadık yerlerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman'da Van'daydım. Bunları gördüm. Acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin bir taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir partiden aday olacaksın. Bunun adı şehrine hizmet davası değil nefsine hizmet çabasıdır. Seni aday yaparken her şey güzeldi, aday yapmayınca ne oldu? Ölümüne kadar aday mı olacaksın? Çalıştığı sürece layık olduğu sürece eyvallah. Bir siyasi parti ilkeleri ile ayaktadır. Ona uyanla yola devam. Uymayanla… “Sen istirahat et.” Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir. Ankara'da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum siz Mehmet Özhaseki orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği bilen birisi değil.

‘Sandık namustur’

Sandığa gitmemek, ülkeye ve millete ceza vermektir. Pazar günü tarihimin en büyük katılım oranlarından biriyle seçimi tamamlayacağımızı umuyorum. Bizim demokrasimizde sandık namustur