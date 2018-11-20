'3 hilal kale burçlarında dalgalanmaya devam edecek'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu. Belirlenen 30 belediye başkan adayının arasında Alanya adayı da yerini aldı. MHP, Alanya'da mevcut başkan Adem Murat Yücel ile yola devam etme kararı alırken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan "Hepinizin bildiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, 31 Mart 2019 yapılacak olan yerel seçimlerde Alanya'da, mevcut başkanımız sayın Adem Murat Yücel bey yeniden aday gösterilmiştir. Alanya'mıza, partimize ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Milliyetçi Hareket Partili başkanımız sayın Adem Murat Yücel bey önderliğinde ve MHP'nin üretken belediyecilik anlayışıyla şehrin her noktasına ciddi manada hizmet verilmiş ve hizmet vatandaşlarımızın ayaklarına götürülmüştür. Sokağa çıktığımızda da vatandaşlarımızın Adem beyden ve yönetiminden memnuniyetlerini görmekteyiz. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Alanya'da 2014 yılında kale burçlarına asılan 3 hilalli bayrağımız Allah'ın izniyle bir dönem daha asılacak ve kale burçlarında dalgalanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi seçim zaferiyle buluşacaktır. Bu noktada milliyetçi, ülkücü hareketin bütün mensuplarını, Alanya sevdalılarını, MHP'ye ve başkanımıza destek vermeye davet ediyorum. Allah yardımcımız osun. Birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA'DAKİ AÇILIŞIMIZA BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ DAVETLİDİR'

Türkdoğan, 24 Kasım cumartesi günü MHP Antalya İl Başkanlığı'nın yeni binası için gerçekleşecek açılış törenine davetlerini sunarak "Yanı sıra 24 Kasım cumartesi günü Antalya İl Başkanlığı'mızın yeni binasının açılış töreni yapılacaktır. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle onurlandıracağı açılış programına buradan tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Parti binamızın önünden kaldırılacak otobüslerle cumartesi günü Antalya'ya hareket edeceğiz. Gelmek isteyen herkes davetlimizdir" şeklinde konuştu.