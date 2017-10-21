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3 belediye başkanı iletişime geçti, birlikte hareket edecekler

Gazeteci Abdülkadir Selvi, istifası istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının iletişime geçerek birlikte hareket etme kararı aldıklarını ve istifalarını vermeyeceklerini iddia etti

3 belediye başkanı iletişime geçti, birlikte hareket edecekler

Gazeteci Abdülkadir Selvi, istifası istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının iletişime geçerek birlikte hareket etme kararı aldıklarını ve istifalarını vermeyeceklerini iddia etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:14
3 belediye başkanı iletişime geçti, birlikte hareket edecekler
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AK Parti'den istifaları istenen üç belediye başkanıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci  Abdulkadir Selvi, istifaları istenen üç belediye başkanının (Ankara,  Bursa,  Balıkesir) iletişime geçtiklerini ve istifa konusunda birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

"SÜREÇ ADETA BORSA GİBİ"

Hürriyet Yazarı  Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selvi istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili şunları söyledi:

Aslında bu süreç adeta bir borsa gibi, her anını takip etmek gerekiyor. Örneğin dün itibarıyla Sayın  Melih Gökçek'in istifasının hazır olduğu, ama işin zamanlama meselesi olduğu, Sayın  Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra istifa edeceği şeklinde bilgiler vardı.

"BİRLİKTE HAREKET ETME KARARI ALDILAR"

Ama bugün farklı bir hava oluştu. Sık sık iklim değişiyor. Onu ifade etmek isterim, o da şu: Üç belediye başkanının aralarında bir iletişim kurulduğu, birlikte hareket ettikleri ve üçünün de istifa etmeme kararı aldığı şeklinde bilgiler gelmeye başladı.

Bu süreç uzadıkça hem  AK Parti açısından hem belediye başkanları açısından hem kamuoyu açısından oldukça yıpratıcı bir hal almaya başladı.

"ERDOĞAN GERİ ADIM ATMAYACAK"

Süreç uzamaya başladıkça muhalefet de burayı kaşımaya başladı. Zaten normaldir. Bu süreç muhalefet için de bir fırsat oluştu. Ayrıca kamuoyunda  AK Parti 1 aydır neredeyse istifa haberleriyle gündeme gelmeye devam ettiği için kamuoyunda da bu konuda bir yorgunluk oluşmaya başladı.

Bundan sonraki süreç ne olur? Sayın Erdoğan bir karar verdi. Partisinde önemli bir değişim yenileşme ve dönüşüm sürecini yaşatıyor. Bu konuda geri adım atmayacağı güçlü bir lider olduğu için biliniyor.  Bakanlar Kurulu'ndan parti yönetiminde bu değişiklikleri yaptı. Teşkilatlarda bu değişiklikler yapılıyor.

"İHRAÇ FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Ancak belediyelerde belediyeler yasasından kaynaklanan bir takım imkanlar ya da imkansızlıklar söz konusu. Zannederim bu üç belediye başkanı da bunu değerlendiriyorlar. İhraç edildikleri takdirde 2019'a kadar görevlerinin başında kalacaklar. O nedenle  AK Parti'de ihraç formülü düşünülmüyor.

Suhuletle, ikna edilerek, zamana yayılarak bu sorun çözülmeye çalışılıyor. Ancak sorun uzadıkça başka şekiller almaya başladı. Neredeyse  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin tartışılması noktasına doğru ilerlemeye başladı.

Zannediyorum bu süreçte bir takım önlemler devreye girecek. Öncelikli olarak belediye meclislerinde bu belediye başkanlarının kilitlenmesi söz konusu olacak. Yeni karar almaları engellenecek. Aldıkları kararlar onaylanmayacak.

Ama süreç böyle devam ettiği sürece İçişleri Bakanlığı'ndan görevden alma formülü de devreye girebilir

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAnkara Belediye BaşkanıAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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