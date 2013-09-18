'2B Yasası AKP'ye zehir olacak'

- ALPER KUTAY



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı yönetim kurulu toplantısı dün İlçe Başkanı Şevki Türktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası gündeme ilişkin bir basın açıklaması yapan CHP Basın Sözcüsü Avukat Erdoğan Toktaş, Alanya Belediye Başkan Adayı Şefik Türktaş’ın geçen hafta İl Başkanı Devrim Kök tarafından partililere ve Alanya kamuoyuna açıklandığını belirterek, “Biz zaten bu açıklamadan aylar önce Kadın ve Gençlik Kolları’nın da desteği ile Alanya’nın tamamında seçim çalışmaları yapıyorduk” dedi. 30 Mart 2014 Pazar akşamı seçim sonuçlarının belli olmasıyla Alanya’da CHP ile halkın iktidarının kurulacağını söyleyen Toktaş, “Halkın iktidarında Alanya’nın tüm kesimleri bu sürece katılacaktır. Alanya’da halkın iktidarı kurulacak, Alanya’yı halkın kendisi yönetecek. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alanya’ya gelip Şefik Türktaş’a parti rozetini takmasından sonra çalışmalarımıza daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.



‘KANUN YANLIŞ DİYE UYARDIK’

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşları mağdur eden 2B Yasası konusunda AKP Hükümeti’nin hiçbir girişimde bulunmadığını, halkın mağdur olmaya devam ettiğini söyleyen Toktaş, “Halkın sahibi olduğu arazileri yüksek bedellerle halka tekrar satmaya yönelik bir kanun çıkardılar. Biz kanun çıkar çıkmaz ‘Bu yanlıştır. Burada rayiç bedellere itiraz hakkı kaldırılmıştır, rayiç bedellere itiraz edilirse hak sahipliği kaybolacaktır’ dedik, defalarca açıkladık. Hatta bununla ilgili olarak kanun teklifi hazırladık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdik. Milletvekilimiz vasıtasıyla bu teklif meclise verildi. Burada ‘Madem böyle bir satış yapacaksınız, hiç olmazsa hak sahiplerine AKP Hükümeti’nin belirlediği rayiç bedellere itiraz hakkı verilsin. Ya da bu rayiç bedellere karşı dava açma hakkı verilsin’ diye kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifi halen TBMM raflarında durmaktadır” dedi.



‘AKP KÖYLÜYE RESMEN ZULMEDİYOR’

Alanya’da 8 bin civarında 2B hak sahibi olduğunu, şu ana kadar bunların sadece 4’te 1’inin müracaat edebildiğini ifade eden Toktaş, açıklamasına şöyle devam etti: “Birçok insan bize geliyor, ‘Ben başvuru ücreti yatırmıştım ama araziyi alamayacağım. Yatırdığım ücrete ihtiyacım var. Bunu nasıl geri alabilirim?’ diye soruyor. AKP Hükümeti ‘2B Barışı’ diye bu insanları çok büyük sıkıntılara soktu. Bu insanlar artık evlerinden çıkamaz hale geldi. Büyük bir sıkıntı ve psikolojik çöküntü içindeler. Bu iş ne olacak? Bu insanlar atalarından kalan, doğup büyüdükleri, yiyip içtikleri arazileri ve bahçeleri alamayacaklar mı? Belirlenen rayiç bedelleri bu vatandaşlar ödeyemeyecekler, AKP Hükümeti de bu arazileri en yüksek parayı veren kişilere satacak, satın alan kişiler de gelip bu vatandaşları evlerinden çıkaracak, kovacak. Böyle bir zulüm, böyle bir haksızlık görülmemiştir.



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