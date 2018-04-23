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'24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız'

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dernek olarak 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek, "Seçilmesi için kanunlar ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

'24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız'

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dernek olarak 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek, "Seçilmesi için kanunlar ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:24
'24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız'
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki bütün mazlumların gönlünde taht kurduğunu kaydeden Gündüz, "Bundan dolayı içerideki şer odakları, terör örgütleri, din düşmanları, halk düşmanları, Türkiye düşmanları Cumhurbaşkanımıza karşı bir cephede birleşmiş ve Cumhurbaşkanımızı devirmek için her türlü hileye her türlü üç kağıda başvurmaktadırlar. İçerdeki şer odakları ve onları destekleyen dış güçler halkımızın büyük destek ve takdirini gören, gücünü halktan alan, tek sevdası, tek amacı, tek gayesi ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği olan Cumhurbaşkanımıza karşı düşmanlık yapmaktadırlar. Özde ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini beraberliğini ve bütünlüğünü hedef almaktadırlar. Irak’ı, Suriye’yi bölüp parçaladıkları gibi ülkemizi de bölmek ve parçalamak istemektedirler" ifadelerinde bulundu.

"24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracaklarını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz şehit aileleri ve gaziler olarak,  yüreği vatan bayrak ve mukaddes değerler uğruna çarpan Cumhurbaşkanımızın yanında dün olduğu gibi bugün de yarın da dimdik duracak ve oylarımızın rengini şimdiden belli edip bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. FETÖ kalıntıları, terör kalıntıları ve onların ruh ikizleri asla amaçlarına ulaşmayacaklardır. Bunun teminatı yüce milletimizdir. Milletimiz şer odaklarına maşalık eden, taşeronluk eden terör destekçilerine İşbirlikçilerine ve onların ağa babalarına asla prim vermeyecektir. 25 Haziran sabahı ülkemiz huzura, barışa, kardeşliğe uyanacak, halkımız terör yandaşlarına, işbirlikçilerine, onları destekleyen üst akla bir kez daha dur diyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri24 HaziranAbbas Gündüz
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