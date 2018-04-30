22 yaşındaki Alanyalı Durali Şener de aday adayı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA doğup büyüyen ve ailesi halen Alanya'da yaşayan 22 yaşındaki Durali Şener, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Beykent Üniversitesi hukuk bölümünde öğrenim gören Şener, Ak Parti Alanya Lise Teşkilatı'nı kuran isimlerinden başında geliyordu. Şener, öğrenim hayatı için gittiği İstanbul'da da partisine hizmet ederek Üsküdar Gençlik Kolları yönetiminde görev alıyordu. Antalya'dan milletvekili aday adaylığı için başvurusunu İstanbul'da yapan Şener, sosyal medya aracılığı ile duyuru yaptı. Şener, "Doğup büyüdüğüm Alanya'ya, beni yetiştirip buralara kadar gelmemi sağlayan aileme ve dostlarıma, biz gençlere duyduğunuz güven için şükranlarımı sunuyorum. Akıl yaşta değil baştadır. Sizlerin hayırlı dualarını bekliyorum" dedi.