22 yaşındaki Alanyalı Durali Şener de aday adayı

Haber: Alper KUTAY
ALANYA'DA doğup büyüyen ve ailesi halen Alanya'da yaşayan 22 yaşındaki Durali Şener, Ak Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Beykent Üniversitesi hukuk bölümünde öğrenim gören Şener, Ak Parti Alanya Lise Teşkilatı'nı kuran isimlerinden başında geliyordu. Şener, öğrenim hayatı için gittiği İstanbul'da da partisine hizmet ederek Üsküdar Gençlik Kolları yönetiminde görev alıyordu. Antalya'dan milletvekili aday adaylığı için başvurusunu İstanbul'da yapan Şener, sosyal medya aracılığı ile duyuru yaptı. Şener, "Doğup büyüdüğüm Alanya'ya, beni yetiştirip buralara kadar gelmemi sağlayan aileme ve dostlarıma, biz gençlere duyduğunuz güven için şükranlarımı sunuyorum. Akıl yaşta değil baştadır. Sizlerin hayırlı dualarını bekliyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.