'2019 seçimleri ülke için önemli'

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, bugün Alanya'ya gelerek CHP'lilerle buluştu. İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Kara'yı CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ve yönetimi ile partililer karşıladı. Kara, 2019 yılında yapılacak seçimlerde herkese büyük görev düştüğünü söyleyerek, herkesi daha çok çalışmaya davet etti. Takavüt ve partililer ise Kara'ya yoğun ilgi gösterip ziyareti için teşekkür ettiler.