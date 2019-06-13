2 şirket, yaptığı İstanbul anketinin sonucu açıkladı! İşte aradaki fark

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için anket şirketleri sahadaki çalışmaları yürütüyor. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ve GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş sahadan aldıkları son sonuçları paylaştı. Uslu'nun söylediğine göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. Aktaş'a göre de İmamoğlu birincilik ipini göğüsleyecek. ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu ile GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

USLU'NUN AK PARTİ TESPİTLERİ

ANAR Araştrma Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, "Bayram öncesi 2500 kişiyle yaptığımız araştırmaya göre İmamoğlu bir kaç puan önde görünüyor" dedi. İmamoğlu'nun tutarlığının olduğunu belirten Uslu "O cephede bir değişiklik yok. Fotofiniş ile önde bitirmesine neden olan stratejisini koruyor." dedi. Binali Yıldırım'ın 31 Mart seçimlerine göre siyah ile beyaz kadar farklı bir strateji yürüttüğünü belirten Uslu, "Arada stratejik bocalama yaşadılar. Sayın Erdoğan artık çok dahil olmuyor. Binali Yıldırım daha çok gözüküyor. Daha olumlu bir dil kullanılıyor. Beka söylemleri bitti. Gönül belediyeciliği bitti. Gönül mönül kalmadı. Adeta iki ayrı aday, iki ayrı dil var." diye konuştu. Uslu, AK Partili seçmenlerin kendi adaylarını protesto etmek için sandığa gitmediğini vurgulayarak "Kampanya öncesindeki en büyük sapma Pontus tartışmasıydı. Beka söylemi Kürt seçmeninin AK Parti'den kaçmasına neden oldu. Pontus söylemi de Karadenizliler için rahatsızlık yarattı. AK Parti son 12 gün bu söylemden de uzaklaşacak. AK Parti baştan yenilgiyi kabul eden bir parti değil. Son ana kadar İstanbul'a asılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan çekilmesi bu stratejinin ürünü." dedi. Uslu, konuşmasını devamında şunları söyledi: "Bir önceki seçimde kararsızların oranı düştü. Teknik olarak herkes çok kararlı. Seçimin sonucunu belirleyecek olan sandığa gitme oranı. Binali Yıldırım'ın Kürt seçmeni ile barışma adımı atması doğru adımdı. Bir tarafla tamir edilirken Karadenizliler ile sorun oluştu. Pontus suçlaması insanları rencide edecek düzeye oluştu. Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz mitingleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz. İstanbul'da Karadenizliler çok organize ederler. AK Parti o yüzden bu dili sürdürmedi. Önce Kürt seçmenlerle sonra Pontus ile ilgili dili terk etti."

"EKREM İMAMOĞLU ÖNDE, YILDIRIM OYLARINI ARTIRMAK ZORUNDA"

GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise şöyle konuştu: "CHP'nin Yüzde 35 oyu var. İyi Parti ve HDP'den gelen oylarla yüzde 48-49'u buluyor. 31 Mart'ta adaylardan önce partiler yarıştı. Bu kez adaylar yarışıyor. Cumhur İttifakı ilk seçimde sanki kazandık havasındaydı. Biz normalde araştırma yaptık. Önceki seçimde siyasal oy toplamı olarak İmamoğlu geriden gelen bir pozisyondaydı. 1 puan 2 puan. Şimdi Ekrem İmamoğlu önde. Şimdi Yıldırım oylarını arttırmak zorunda. Seçimler kazanmak üzerine koyulur. Türkiye'de milliyetçi bir söylem kullanabilirsiniz. Ancak İstanbul farklı. İstanbul'da Trabzonluların oranı yüzde 2.7. Bunun 1.2'se geçiş yaptı."