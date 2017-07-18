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15 saatte 4 şehir birden dolaşacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu 15 saat içinde İstanbul,  Ankara, Lefkoşa ve Bakü'de yoğun program bekliyor

15 saatte 4 şehir birden dolaşacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu 15 saat içinde İstanbul,  Ankara, Lefkoşa ve Bakü'de yoğun program bekliyor

18 Temmuz 2017 Salı 15:03
15 saatte 4 şehir birden dolaşacak
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Haber: Alper KUTAY

GEÇEN haftaki Afrika turunun ardından diplomasi trafiğine devam eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 saatte 4 farklı şehirde temaslarda bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak İbn Haldun Üniversitesi desteğiyle Sheraton Grand  İstanbul  Ataşehir'de düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani dış politikada şu anda dünyada örnek olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Yaptığımız yardımlar bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci sıradayız" ifadesini kullandı. Konuşmasında, uluslararası ilişkiler okumaya nasıl karar verdiğine de değinen Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere uluslararası ilişkileri tercih etmelerini önerdi ve kendisinin bugüne kadar pişmanlık duymadığını dile getirdi. İstanbul'un ardından başkent Ankara'ya geçmesi planlanan Bakan Çavuşoğlu'nun, 1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı görevini devralan Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile görüşmesi öngörülüyor.
KIBRIS'TA AKINCI İLE GÖRÜŞECEK
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu'nun, daha sonra İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan ve sonuçsuz kalan müzakerelere ilişkin  Kıbrıs sorununun çözümüne dair değerlendirmelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyareti gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler ( BM) Genel Sekreteri'nin  Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler kapsamında, 28 Haziran'da İsviçre'de başlayan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
BAKÜ'DE ALİYEV'LE BULUŞACAK
Bakan Çavuşoğlu'nun, KKTC'deki resmi temaslarının ardından yarın dördüncüsü düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gitmesi öngörülüyor. Üçlü toplantıda, önceki görüşmelerde alınan kararların gözden geçirilmesi ve üç ülkeyi ilgilendiren konularda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Programına bugün İstanbul'da saat 11.00'de başlayan Bakan Çavuşoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerek 15 saatte 4 farklı şehirlerde birçok konuyu ele almak üzere muhataplarıyla bir araya gelmiş olacak.

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Mevlüt ÇavuşoğluİstanbulAnkaraLefkoşaBakü
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