’12 Eylül yeni nesli siyasetten soğuttu’

12 Eylül'ü yaşayan jenerasyonun yaşanan onca acıdan sonra kendi çocuklarına siyasetten uzak durmalarını örgütlemelerinin sonucu olarak memlekette ülke gündemine ilgi duymayan, ülke sorunlarına duyarsız bir nesil yetiştiğini belirten Zavlak, “Bugün siyasete müdahil olan isimlerin pek çoğunun siyasi alt yapısının olmayışının altında yatan en önemli sebep budur. 12 Eylül'ün yarattığı korku dalgası sonraki nesilleri de etkisi altına alarak yırtıcılardan korunmak için sürünün ortasında yer tutmaya çalışan koyunların çabasına benzer şekilde etliye sütlüye bulaşmadan yaşamaya çalışan bir toplum oluşturdu. Bugün yaşadığımız şehirde bile insanlar siyasete dahil olmaktan özenle kaçınıyor, mecbur kalırlarsa da güçlünün yanında saf tutmayı tercih ediyorlar, ya da kendileri pozisyon almak yerine onların yerine pozisyon alacak cesur insanlar bekliyorlar” dedi.

‘GENÇLER SİYASETE MESAFELİ DURUYOR’

Zavlak, açıklamasına şöyle devam etti: ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ söylemi maalesef çok tutuyor. Sokağa çıkıp sorsanız acaba kaç kişi 16 bakanın 5 ya da 6’sının ismini sayabilir. ‘Genelkurmay Başkanı kim? YÖK'ün başında kim var?’ sorularına kaç kişi cevap verebilir? İnsanlarımız siyaset yolu ile bir şeyleri değiştirebileceklerine inancını kaybetmiş. Öğretilmiş çaresizlik algıları bozuyor. Bir ülkenin en değerli varlığı yetişmiş insanıdır. Demokrasimize vurulmuş darbe 12 Eylül yıldönümünde benim naçizane önerim, bu memleketin yetişmiş evlatlarının şu ya da bu partide siyasete dahil olmalarıdır. Bu memleketin kurtuluşu yine siyasetten ve demokrasiden geçer. Mensubu olduğum İyi Parti'nin de kapıları Türk Bayrağı, Türk dili ve Türk vatanı ile sorunu olmayan her vatansevere açıktır. Gelin, 12 Eylül'ü yapanlara, yaptıranlara ve onların bugünkü uzantılarına karşı birlikte mücadele edelim.”