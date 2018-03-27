‘1 Nisan’da vatandaşı Ankara’ya bekliyoruz’

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 31 Mart Cumartesi günü saat 22.00’de Cuma Pazarı’ndan otobüslerin kaldırılacağını belirterek, “Ankara'ya gitmek isteyen tüm vatandaşlarımız, bize isimlerini bildirerek kongremize katılabilirler" dedi. Üye sayısı 500 bini geçtiği iddia edilen İyi Parti, seçilmiş delegelerle 1 Nisan'da olağanüstü kongreye gidiyor. 1 Nisan'da yapılacak seçim li olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener genel başkanlık için tek aday olurken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor.

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