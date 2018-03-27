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‘1 Nisan’da vatandaşı Ankara’ya bekliyoruz’

2019’da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı’nı geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İyi Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gidiyor

‘1 Nisan’da vatandaşı Ankara’ya bekliyoruz’

2019’da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı’nı geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İyi Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gidiyor

27 Mart 2018 Salı 16:52
‘1 Nisan’da vatandaşı Ankara’ya bekliyoruz’
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Haber: Alper KUTAY

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, 31 Mart Cumartesi günü saat 22.00’de Cuma Pazarı’ndan otobüslerin kaldırılacağını belirterek, “Ankara'ya gitmek isteyen tüm vatandaşlarımız, bize isimlerini bildirerek kongremize katılabilirler" dedi. Üye sayısı 500 bini geçtiği iddia edilen İyi Parti, seçilmiş delegelerle 1 Nisan'da olağanüstü kongreye gidiyor. 1 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener genel başkanlık için tek aday olurken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıSeçim
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