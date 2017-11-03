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Parasını el alır dumanını yel alır

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

03 Kasım 2017, 00:18

DÜN gibi gözümün öönde, ıramedli ninem cara içen birini gördüünde "Parasını el alır, dumanını yel alır. İçmen engi zıkımı" derdi. Öndüün Dövled Hasdanesi'nde caaradan hasda olup yatan bi emmim megdub yollamış. Hööle deyoru: "Amat gardaşım, endee caara beni hasdane kapılarına düşürdü, Allah düşmanımı bile caara tirekisi edmesin. İnnenin yurdusu gibi beerden nefes alıb, veriyom. Dogdurlar 'Emmi caara seni çürüdmüş' deyoru. Öndüün gece bi şiyir yazdım. 'Endeni Amat Bilir emmiye gönderen de yazsın. Caara içenler endeenden ders çıkarsın' dedim. Ihıcıkana benim şiyirim."  

Sağlam idim, oldum çürük
Sinem oldu sanki körük 
Uykuda dahi öksürük
Harap etti caara beni 

Söylesinler kim gördü ise 
Faydası ne imiş herkese 
Gitti elden sıhhat ile kese 
Harap etti caara beni 

Yılandaki zehir gibi 
Afet yapan nehir gibi 
Bombalanmış şehir gibi 
Harap eddi caara beni. 

Bilader, işda emminin dedigleri. Böönden tezi yog, caarayı bırakın deyom ben. Alayınıza sıhatlı günler dileyom. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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