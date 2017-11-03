DÜN gibi gözümün öönde, ıramedli ninem cara içen birini gördüünde "Parasını el alır, dumanını yel alır. İçmen engi zıkımı" derdi. Öndüün Dövled Hasdanesi'nde caaradan hasda olup yatan bi emmim megdub yollamış. Hööle deyoru: "Amat gardaşım, endee caara beni hasdane kapılarına düşürdü, Allah düşmanımı bile caara tirekisi edmesin. İnnenin yurdusu gibi beerden nefes alıb, veriyom. Dogdurlar 'Emmi caara seni çürüdmüş' deyoru. Öndüün gece bi şiyir yazdım. 'Endeni Amat Bilir emmiye gönderen de yazsın. Caara içenler endeenden ders çıkarsın' dedim. Ihıcıkana benim şiyirim."
Sağlam idim, oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda dahi öksürük
Harap etti caara beni
Söylesinler kim gördü ise
Faydası ne imiş herkese
Gitti elden sıhhat ile kese
Harap etti caara beni
Yılandaki zehir gibi
Afet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi
Harap eddi caara beni.
Bilader, işda emminin dedigleri. Böönden tezi yog, caarayı bırakın deyom ben. Alayınıza sıhatlı günler dileyom.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.