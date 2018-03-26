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Ortadoğu kentlerine benzemeye başladık…

İsmail Haboğlu
Türkiye

İsmail Haboğlu

26 Mart 2018, 02:39

ALİ Kasapoğlu kardeşim Face’inde paylaşmış.

Demiş ki;

“…Bu memleket turizm kenti mi, değil mi?

!!??

Turizm(!) kenti…

Yahu arkadaş, bu nasıl turizm kenti; herkes kendi kafasına göre işler/inşaatlar yapıyor.

Bu tür kentlerin mutlaka ve mutlaka estetik kurulları/komiteleri olmalı.

Binaların çatısından tutun, rengine; balkon korkuluklarından tutun, kapı / pencere şekil ve şemailine kadar her bir şeyine bu kurul karar vermeli.

Şu işyerlerine bir bakın hele…

Bitişik nizam dükkânlardan biri dükkânından büyük tabela asıyor, yanı başındaki dükkân mini mini tabela asıyor.

Kimi kaldırım taşlarını söküp fayans döşüyor dükkânının önüne, kimi halı seriyor…

Kimi kapı ve vitrin üstü tente takıyor, kimi garip garip şemsiyeler açıyor.

Kimi ne kadar ampul varsa takıyor evlere şenlik, kimi loş ışıkta ticaret yapıyor.

Ortadoğu kentlerini andırır bir kent olma yolundayız vesselam…

İyi bir gidişat değil, bu gidişat…

Her kentin, özellikle turizm kentlerinin bir karakteri olmalı.

Alanya’ya ihanet etmeyin efendiler…”

*     *     *


Evet, aynen böyle demiş Ali Kardeşim.

Nokta atışı yapmış yani.

… …

Ben de ona yazdığım yanıtta dedim ki;

“… Haklısın Kardeşim, hem de yerden göğe haklısın.

Bu konuda ben de çok sık yazıp çiziyorum.

Başka kalemşorlar da yazıyor.

Yazdığımızla kalıyoruz.

Biz yazıyor, biz okuyoruz.

Bu kentte, estetik mestetik kimsenin umurunda değil.

Yöneteni de aynı kafa da yönetileni de…

Otuzbeş yıldır Alanya’dayım, otuzbeş yıldır herkes kafasına göre takılır bu kentte…

Kat uyumu, renk uyumu, çatı uyumu, dış cephe uyumu, otopark  hak getiredir bu kentte…”

*     *     *

Kaldığım yerden devam ediyorum.

Geçtiğimiz hafta gazetem Yeni Alanya altı sütuna manşet yazdı; “Sahiller yağmalanıyor…” diye.

Bu yazıyı yazmadan önce, Genel Yayın Müdürümüzü arayıp, sordum; “Tepki var mı?” diye…

“Çıt yok!” dedi.

Çıt yok.

Yağmaya / yağmalatmaya (göz yummaya) devam yani…

Kumsallarımız üzerine Çin Seddi gibi örülen kafeteryalar(!) yetmiyormuş gibi yenilerine zemin yaratılıyor

Bari yaratılırken, etik estetik kuralları göz önünde bulundurulsa…

Ne gezer!

Tamamı birbirine aykırı yapılar.

Ne oylumsal uyum var, ne renksel…

Hepsi birbirinde ucube, hepsi birbirinden sakil…

Aha da resimleri…

Bakın siz karar verin…

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