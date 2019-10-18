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Oldu da bitti maşallah
PORTAKAL
18.10.2019, 22:17
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#Alanya
#alanya son dakika
#Adana
#Yunanistan
#kocaeli
#avsallar
#Taciz
#Cenaze
#Antalya
#aksaray
#Mardin
#trafik kazası
#Türk Hava Yolları
#Soruşturma
#ankara
#Bendevi Palandöken
#Antalya Emniyet Müdürlüğü
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ekrem İmamoğlu
#Abdullah Sönmez
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