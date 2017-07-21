Alanya, Oba Bölge Hastanesi'ne ulaşım şimdi daha kolay

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi, Oba Mahallesi’nde kısmen faaliyete geçen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güneyinde yeni açılan imar yollarında sıcak asfalt çalışması başlattı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hastane hizmete girmeden önce bölgedeki yolları programa aldıklarını, hızlı bir şekilde altyapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başkan Yücel, “Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlama adına çalışmalarımızı kent genelinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni açılan ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki imar yollarını açarak sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Hem Oba Mahallesi'ne konforlu bir ulaşım ağı kazandırmak, hem de Bölge Hastanesi kategorisine giren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiş gelişlerde vatandaşın sorun yaşamaması için bu bölgeye yoğunlaştık" dedi.
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