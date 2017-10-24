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O esgi ısıcaglıg nereeddi?

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

24 Ekim 2017, 00:34

BİLADER engi Alanya'da o esgi ısıcaglıg galmadı. Havanın ısıcaglıını demeeyom, o Alanyalılar'ın esgi ısıcaglıını. Esgiden billenirdig her gün emme hindi kimse kimseyi araab sormaayoru. Milled bi para telaşesinde. Parası olan da 'Yog' deyoru, olmayan da. Öndüün bi tanıdıg yanıma yanaşdı, "Amat Emmi, bişey sorucam sana. Bööle biisel adam var, ne zamandan beri görmediimiz. Esgiden Mamıdseydi'den bi herif varıdı, perşembe gün aaşam şeerde dolaşır, "Yarın Cuma" deye deye para toplarıdı düggencilerden. Eyi de para toplarıdı. Engi herif nellerde? Gocaasanlılı Duran da görügmeeverdi" dedi. 

Gari annadıverdim. O adam Mamısedili deel, Çakallar Köyü'nden. Adına İbraam Ağa delleridi. İbraam Ağa'nın para pul durumu eyike bi tek cuma günleri "Böön cuma" deye deye para toplarıdı. İbraam'ın bi ara para durumu gevşemiş, perşembele cuma günleri para toplamaya başladı. Perşembe günü "Yarın cuma" der, para isderdi. Ondan soona mangırlar yedmeeverinsire hem çarşamba, hem perşembe, hem de cuma günleri para toplamaya başladı. Çarşamba günü "Yarın deel, taa öbürsü gün cuma" deyeregden para toplarıdı. 
İbraam taa sağ. Köyünde. Şeere inmeverdi gari. Şeer esgiki gibi deel, böyüdü. Kimse kimseyi tanımayoru, onun uçun gelmeeyoru. Gocaasanlılı Duran da çog hasdaamış. Yataandan gakamazımış. Duran'a burdan geçmiş olsun deyoz. 
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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