Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.05.2019)

31 MAYIS 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..
ALANYA MERKEZ
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
TEZCAN ECZANESİ
0(242) 513-78-59 CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
İKSİR ECZANESİ
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA