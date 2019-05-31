Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.05.2019)

30 Mayıs 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (31.05.2019)
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31 MAYIS 2019 Cuma günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..

ALANYA MERKEZ
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
TEZCAN ECZANESİ 
0(242) 513-78-59 CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
İKSİR ECZANESİ 
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ 
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 08:52
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