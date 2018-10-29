Alanya'da nöbetçi eczaneler (29.10.2018)

29 EKİM Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ŞÜKRAN ECZANESİ
0(242) 522-23-73 SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
KOÇAK ECZANESİ
0(242) 513-65-67 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI YANI
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-11-13 GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA